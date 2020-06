W wyborach prezydenckich głosują też nasi rodacy za granicą. Niektórzy musieli bardzo się postarać by wziąć udział w wyborach.

Na wyspach Kanaryjskich jest Martyna Janas, absolwenta UMK w Toruniu. Po zakończeniu stażu została w Hiszpanii. Do lokalu wyborczego w rodzinnym mieście ma 4,5 tys kilometrów kilometrów.– Zamknięcie granic i zawieszenie lotów sprawiło, że nie tak łatwo było wrócić do Europy. Ze względu na pandemię w Hiszpanii możemy głosować tylko korespondencyjnie. Było bardzo mało czasu na dopisanie się do zagranicznych komisji od momentu ogłoszenia ich spisu. W ostatniej chwili zarejestrowałam się przez formularz internetowy i otrzymałam poczta tradycyjną pakiet wyborczy na którego odesłanie z Teneryfy do Madrytu miałam tylko cztery dni. Trzeba było zapłacić więcej niż za normalną przesyłkę, ale uważam, że demokracja jest warta wielu poświęceń - powiedziała Martyna Janas.– Pochodzę z Torunia i mieszkam w Bristolu. W tym roku z powodu braku innych możliwości głosowałam korespondencyjnie, bo cenię sobie przywileje obywatelskie i uważam, że wirus to nie wymówka, żeby nie zabrać głosu w tak ważnej sprawie jak wybory prezydenckie – powiedziała Ewa z Bristolu.