Upał i reżim sanitarny – jednak w lokalach wyborczych tłoczno

Część mieszkańców bydgoskiego Fordonu postanowiła nie odkładać głosowania na ostatnią chwilę.

Jak wyglądało głosowanie w pierwszej połowie dnia - mówi Marzena Sakowska, przewodnicząca obwodowej komisji wyborczej w szkole podstawowej nr 65.– Z rana sporo osób było. Kolejka była, ale dystans zachowaliśmy. Przed wejściem były komunikaty, żeby dezynfekować dłonie. Nasza komisja znajduje się koło kościoła, więc jeśli chodzi o frekwencje to przeważnie właśnie wtedy kiedy kończyły się msze to tu więcej tych osób było – powiedziała Marzena Sakowska.Wchodzący do lokalu wyborczego nie muszą się obawiać o swoje bezpieczeństwo, bo - jak zapewnia Marzena Sakowska - cały czas zachowane się najwyższe środki ostrożności.– Trzeba dezynfekować dłonie, biurka i blaty też są dezynfekowane. Pilnujemy, żeby faktycznie po trzy osoby wchodziły do naszej sali, staramy się zachować dystans – dodała Marzena Sakowska.Marzena Sakowska przyznaje, że dzisiejsza wysoka temperatura powietrza daje się we znaki członkom komisji, którzy cały czas muszą mieć na twarzach maseczki.Lokale wyborcze czynne będą do godz. 21.00.