Wydali ponad 200 tyś. posiłków, 5 ton środków odkażających i czyszczących, kilkadziesiąt ton maseczek i odzieży.

Akcja #Bazylika Pomaga rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii i wciąż trwa. Zorganizowało ja Stowarzyszenie Miłosiedzia św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Pomoc jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, wolontariuszy, wojska, policji, pielęgniarek, lekarzy i ofiarodawców. Dziś misjonarze z Bazyliki chcą im za to podziękować.– Nam przede wszystkim chodzi o to, żeby podziękować tym wszystkim którzy nas wspierali w czasie pandemii, którzy przynosili nam czy maseczki, czy jedzenie, pieniądze, stawali do kolejki, żeby nam pomóc roznieść żywność, przywieźć żywność czy ją zapakować. Jedną z pierwszych osób, która przyniosła nam maseczki była bardzo biedna osoba, która była kiedyś bezdomna. Taki pan Karol, który ma firmę krawiecką w Bydgoszczy też od samego początku nas wspierał i uszył nam na pewno kilka tysięcy maseczek – mówi ks. Sławomir Bar, proboszcz Bazyliki Sw. Wincentego a Paulo.O 13.00 rozpoczęła się specjalna msza św., a po niej koncert gospel.Piknik z muzyką, kawą i z ciastem potrwa do 18.00