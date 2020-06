Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej numer 100 w Toruniu podjął czynności wyborcze w stanie nietrzeźwości, wykluczono go ze składu komisji; to zdarzenie nie miało wpływu na rozpoczęcie i przebieg głosowania - powiedział w niedzielę przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podał, że wszystkie lokale wyborcze w stałych obwodach głosowania zostały otwarte o godz. 7 bez zakłóceń.Poinformował też o incydencie, do którego doszło w Toruniu w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 100. Jej przewodniczący „podjął wykonywanie czynności wyborczych w stanie nietrzeźwości”.– Wezwano policję, wykluczono go ze składu komisji, następnie dokonano wyboru nowego przewodniczącego – dodał Marciniak.– To zdarzenie nie miało wpływu na rozpoczęcie głosowania, ani na jego prawidłowy przebieg – wskazał szef PKW.