Na COVID-19 zmarło kolejnych 6 osób, potwierdzono 319 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 5 z województwa kujawsko-pomorskiego – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Od początku pandemii liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie wynosi w regionie 666. Aktualnie 1 268 osób przebywa w kwarantannie, 145 jest objętych nadzorem. Dotąd wyzdrowiało 539 osób, 49 zmarło. Pobrano łącznie 62 718 próbek - poinformowały służby wojewody.





Bydgoszcz 158

Grudziądz 18

Inowrocław 9

Toruń 140

Włocławek 24

powiat aleksandrowski 9

powiat brodnicki 15

powiat bydgoski 35

powiat chełmiński 68

powiat golubsko-dobrzyński 4

powiat grudziądzki 4

powiat inowrocławski 4

powiat lipnowski 18

powiat mogileński 5

powiat nakielski 35

powiat radziejowski 1

powiat rypiński 3

powiat sępoleński 1

powiat świecki 25

powiat toruński 41

powiat tucholski 1

powiat wąbrzeski 8

powiat włocławski 10

powiat żniński 25

spoza województwa 5 /2 nowomiejski, 1 gorzowski, 1 tyski, 1 Poznań

Wśród nich są 4 osoby z Torunia i 1 z powiatu mogileńskiego.Liczba osób zakażonych w woj. kujawsko-pomorskim, stan na 27.06.2020 r.Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: śląskiego (81), łódzkiego (49), wielkopolskiego (48), mazowieckiego (41), opolskiego (21), podkarpackiego (18), świętokrzyskiego (14), lubelskiego (10), małopolskiego (10), podlaskiego (9), dolnośląskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), pomorskiego (4), lubuskiego (2) i zachodniopomorskiego (1).Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła w Polsce do 33 714, a zgonów do 1 435.Jednocześnie resort poinformował o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 54 do 87 lat. Zgony miały miejsce w Warszawie, Opolu, Poznaniu i w Starachowicach.Większość osób – jak przekazuje MZ – miała choroby współistniejące.