Do tej pory strażackich interwencji było 150, w tym jedna bardzo poważna na drodze nr 25, w Borkowie, między Bydgoszczą a Inowrocławiem, gdzie konar spadł na samochód.

90 procent interwencji dotyczy właśnie usuwania powalonych przez wichurę drzew. Konary spadają głównie na drogi. W Borkowie ogromna gałąź spadła na samochód, jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana, zorganizowano objazd przez Strzemkowo i Jaksice. Uszkodzone zostały także dachy - domu w powiecie mogileńskim - i stodoły w powiecie inowrocławskim.Sprawdziły się kolejny raz prognozy synoptyków. Na podstawie ostrzeżenia IMGW, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzegało, że na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego od godz. 16:00 dnia 26.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 26.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.Po burzy, rzeka Noteć w naszym województwie może miejscami wystąpić z brzegów. Lokalne podtopienia mogą czasowo wystąpić też na mniejszych rzekach.