Toruń namawia do zakładania łąk kwietnych. W ramach wspólnej akcji Lasów Państwowych i miasta, do podobnego działania nominowano Urząd Miasta Rypina, gorzowską filharmonię i leśników ze Szczecina. Toruńską łąkę przy pl. Sybiraków posiali przedstawiciele lasów, samorządu, miejskiej spółki Urbitor i młodzieży.

Jak mówiła Honorata Galczewska - rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - łąki kwietne to przedsięwzięcia bardzo cenne dla środowiska.- To doskonałe miejsce na gromadzenie nektarodajnych roślin dla pszczół i innych owadów błonkoskrzydłych. Warto pamiętać, że to pszczoły zapylają ponad 90 procent roślin zapylanych przez owady. Ze względu na szeroko pojętą oszczędność wody, taka łąka jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ nie wymaga częstego podlewania. Będziemy ją podlewać tylko do wschodu nasion, później rośliny radzą sobie przez wytworzenia odpowiedniego systemu korzeni. Łąka kwietna nie wymaga koszenia, nie transpiruje tyle wody, ile zwyczajny kwietnik.Więcej w materiale Adriany Andrzejewskiej - Kuras