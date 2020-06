Wypadek w Żernikach koło Janowca Wielkopolskiego/fot. materiały policji Wypadek w Żernikach koło Janowca Wielkopolskiego/fot. materiały policji

Blisko połowa ze 180 przewożonych do ubojni świń padła w wypadku, do którego doszło dziś w Żernikach koła Janowca Wielkopolskiego. Na miejscu trwa akcja ratownicza, droga ze Świątkowa do Żernik cały czas jest nieprzejezdna.