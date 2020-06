Prawie 30 mln zł może trafić do Torunia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Symboliczny czek odebrał dziś prezydent Michał Zaleski.

- Wiele samorządów ucierpiało finansowo z powodu pandemii. Szczególnie takie miasta, jak Toruń, które są też bardzo często punktami na mapie turystycznej - wyjaśnia Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. - Fundusz Inwestycji Samorządowych powstał z inicjatywy pana prezydenta Dudy i ma być takim właśnie wsparciem dla samorządów, żeby były pieniądze na inwestycje najbliższe mieszkańcom - modernizację szkół, przedszkola, żłobki, różnego rodzaju remont.- To istotny zastrzyk finansowy. Nie ukrywam, biedzimy się nad tym, jak dotrzymać całego programu inwestycyjnego i zrealizować go w takim kształcie, jak pół roku temu został zaplanowany. Zapewniam, że efektywnie i mądrze te pieniądze wykorzystamy – mówił Michał Zaleski, prezydent Torunia.Wcześniej z wójtami z powiatu toruńskiego spotkał się minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Do tych samorządów trafi prawie 8,5 mln zł.