Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego, regionalni działacze PO namawiali do głosowania na Rafała Trzaskowskiego./fot. Michał Zaręba

- To są najważniejsze wybory od 1989 - roku - podkreśla poseł Tomasz Lenz, szef PO w regionie. Do głosowania na Rafała Trzaskowskiego przekonywali w Toruniu - na finiszu kampanii wyborczej - działacze Koalicji Obywatelskiej.

Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego odwiedzili Targowisko Miejskie, później mieli zaplanowane wizyty w Rypinie i Brodnicy.- Jeżeli głosujecie po raz pierwszy, skończyliście 18 lat w ostatnim czasie, to pamiętajcie, Rafał Trzaskowski jest waszym kandydatem. Jest kandydatem młodych ludzi, bo patrzy w przyszłość. Jest kandydatem demokracji, jest kandydatem prawdomównym. On na pewno nas nie wyprowadzi z Unii Europejskiej... - mówił Tomasz Lenz, szef regionalnych struktur PO.Europoseł Radosław Sikorski dodał, że prezydent Andrzej Duda uznaje Unię Europejską za wyimaginowaną wspólnotę. Odniósł się także do zarzutu - odbijając piłeczkę w kierunku prezydenta Dudy - że kandydat Trzaskowski kilkakrotnie zmieniał zdanie w kwestii swojego głosowania za obniżeniem wieku emerytalnego, raz wyjaśniając, że nie był wtedy posłem, innym razem, że nie głosował za obniżeniem wieku emerytalnego.Więcej w materiale Michała Zaręby.