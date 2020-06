Jesteśmy gotowi! - zapewniają kujawsko-pomorscy policjanci przed rozpoczynającymi się wakacjami. Fot. Janusz Wiertel Jesteśmy gotowi! - zapewniają kujawsko-pomorscy policjanci przed rozpoczynającymi się wakacjami. Fot. Janusz Wiertel Jesteśmy gotowi! - zapewniają kujawsko-pomorscy policjanci przed rozpoczynającymi się wakacjami. Fot. Janusz Wiertel Jesteśmy gotowi! - zapewniają kujawsko-pomorscy policjanci przed rozpoczynającymi się wakacjami. Fot. Janusz Wiertel Jesteśmy gotowi! - zapewniają kujawsko-pomorscy policjanci przed rozpoczynającymi się wakacjami. Fot. Janusz Wiertel

Jesteśmy gotowi! - zapewniają kujawsko-pomorscy policjanci przed rozpoczynającymi się wakacjami. Skupimy się na zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach - dodają.

– Tak jak w zeszłym roku, narzędzie które się sprawdziło, będzie działać też w tym roku czyli mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nowe w tym roku będzie to, że dowiemy się do jakiego wypadku doszło, dokładnie gdzie, kto w tym wypadku zginął, czy to pieszy, motocyklista czy kierowca. Jak co roku kontrolujemy też autokary – mówi Lidia Kowalska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Kujawsko-pomorscy policjanci będą kontrolowali także miejsca letniego wypoczynku.