Prace - mimo problemów związanych z epidemią - idą zgodnie z planem. Bydgoskie Młyny Rothera mogli dziś - w ramach spaceru inwestycyjnego - oglądać dziennikarze.

Po obiekcie oprowadzał kierownik budowy Michał Myzyk.– Obecnie realizujemy tutaj taras, to największy drewniany taras w Polsce. To drewno na gęstość równą gęstości wody, także jest naprawdę bardzo twarde. Praktycznie za nami jest cała realizacja elewacji, zostały nam drobne prace poprawkowe. Będziemy tu mieli największą fontannę w Polsce. Ma powierzchnie około 1000 metrów kwadratowych, będzie w niej dużo atrakcji, w postaci dysz oraz oświetlenia – powiedział Michał Myzyk.– W Młynach Rothera będzie funkcjonował Park Kultury, który ma być jedną z większych atrakcji miasta. Cały czas pracujemy nad jego ostateczną koncepcją - mówi dyrektor Parku Sławomir Czarnecki.– My się teraz bardzo dokładnie zastanawiamy nad tym, na podstawie koncepcji, które już powstały, które funkcjonują, co, gdzie będzie, w jaki sposób i przygotowujemy się do ogłoszenia konkursów m.in. architektonicznych, które odpowiedzą nam na pytanie: jak te wnętrza zostaną zaaranżowane, jak zostaną zbudowane wystawy – dodał Sławomir Czarnecki.Zakończenie modernizacji Młynów Rothera zaplanowane jest na grudzień tego roku. Z kolei otwarcie Parku Kultury przewidywane jest na 2022 rok.