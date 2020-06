Czy strażacy ochotnicy z regionu mają ochotę na te pieniądze?

Nawet 15 tysięcy złotych na wyposażenie swoich jednostek mogą pozyskać ochotnicze straże pożarne w naszym regionie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ogłosili konkurs "Mały strażak", z którego można dostać dofinansowanie.

Do udziału w konkursie zachęcał w Świeciu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.- Mamy przyszło 800 jednostek, zachęcamy, aby z tego programu skorzystać. Budżet programu to jest 1 100 000 zł i. Myślę, że dobrzy by było, aby jednostki OSP z północnej części województwa z tej pomocy i wsparcia skorzystali. Nabór do 30 czerwca 2020 roku. Zachęcam!