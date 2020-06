Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy prowadzą śledztwo dotyczące oszustw na szkodę jednostki wojskowej w Grudziądzu, związanych z dostawami miału węglowego w latach 2013-2014 - poinformowała rzeczniczka komendy mł. insp. Monika Chlebicz.

Jak wynika z materiału dowodowego, oszuści wprowadzili w błąd przedstawicieli jednostki w Grudziądzu poprzez dostarczenie sfałszowanej dokumentacji dotyczącej certyfikatów jakości węgla, ilości oraz parametrów jakościowych faktycznie dostarczonego miału węglowego. W wyniku tego oszustwa powstały straty w wysokości ponad 700 tys. zł.Ci sami sprawcy usiłowali także dokonać oszustwa na szkodę jednostki w dokładnie w ten sam sposób ponownie, a straty w tym przypadku mogły wynieść ponad 600 tys. zł. Sporządzili również fikcyjne zapisy w dokumentach dotyczące przyjęcia do magazynu miału węglowego. To z kolei spowodowało straty w wysokości ponad 100 tys. zł.- Mechanizm przestępczego procederu wymagał porozumienia przedstawicieli jednostki z Grudziądza z przedstawicielem oferenta w tym przetargu dotyczącym dostawy 4000 t miału węglowego. To działanie dotyczy zarzutu zakłócania przetargu publicznego - podkreśliła mł. insp. Monika Chlebicz.W sprawie zarzuty usłyszało sześciu podejrzanych, których policjanci zatrzymywali w dniach 17-18 czerwca. Wśród nich są byli pracownicy cywilni jednostki pochodzący z Grudziądza i pobliskich miejscowości.Trzech podejrzanych zostało aresztowanych na trzy miesiące. W sprawie prokurator zastosował także poręczenia, dozory policji, zakazy opuszczania kraju, a także zakaz kontaktu pomiędzy podejrzanymi.Na poczet przyszłych kar u podejrzanych zabezpieczono pieniądze i samochody o łącznej wartości ok. 460 tys. zł, a także należące do nich nieruchomości.Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu.Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.