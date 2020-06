Czek na pół miliona złotych wręczyła dziś wójtowi gminy Sadki (powiat nakielski) poseł Ewa Kozanecka. Pieniądze pochodzą z Funduszu Inwestycji Samorządowych, który ma stanowić tarczę antykryzysową dla gmin i powiatów.

- Gminy mogą te środki wydać na inwestycje, wkład własny lub remonty. Kierowaliśmy się kryterium wydatków i potrzeb danej gminy - powiedziała Ewa Kozanecka. - Wnioski będą składać włodarze gmin powiatów do pana wojewody z początkiem sierpnia, a z początkiem września chcemy te środki wypłacać poprzez wojewodę. Będą trafiały bezpośrednio do gmin, bez zbędnej biurokracji i wielkich obwarowań. Nie trzeba będzie też tych inwestycji ukończyć w 2020 roku, tylko środki będą mogły być wykorzystane w latach następnych.Jak zapewnił wójt Dariusz Gryniewicz, uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkańców, takich jak rozbudowa przedszkola w Sadkach. W całej Polsce na Fundusz Inwestycji Samorządowych, rząd przeznaczył prawie 6 miliardów złotych.