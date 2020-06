- Wyborcy Lewicy zdecydują, kto zostanie prezydentem Polski - mówiła toruńska posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, podsumowując kampanię wyborczą Roberta Biedronia.

Kandydat Lewicy stawia na 21 postulatów - to między innymi: kasy fiskalne dla księży, bezpłatna antykoncepcja i zielona energia w każdym domu.- Czyste rzeki i jeziora, milion miejsc pracy, koniec ze śmieciówkami, godne pensje dla medyków, równość małżeńska dla wszystkich, bezpieczne przerywanie ciąży - to są bardzo ważne postulaty, bo one określają całą społeczność lewicową - mówiła posłanka Scheuring-Wielgus. - Zgłaszam się i apeluję do wszystkich ludzi, którzy mają serce po lewej stronie - tak, jak my mamy, żeby w tych wyborach, w pierwszej turze zagłosowali tak, jak mówi im serce. Zagłosowali za tymi wartościami, które są dla nich najważniejsze i za którymi nie idzie żaden z prawicowych kontrkandydatów, bo Robert Biedroń jest jedynym lewicowym kandydatem. Pamiętajmy o tym przy urnach.Poseł Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę, że żaden z kontrkandydatów nie stanął w obronie Roberta Biedronia. Posłanka krytycznie odniosła się do wypowiedzi socjologa prof. Ireneusza Krzemińskiego, który na antenie TVN24 miał zarzucić Robertowi Biedroniowi „chorobę umysłową".