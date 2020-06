Kapsuła czasu zakopana została na terenie filii Dworu Artusa/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Kapsuła czasu zakopana została na terenie filii Dworu Artusa/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Kapsuła czasu zakopana została na terenie filii Dworu Artusa/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Kapsuła czasu zakopana została na terenie filii Dworu Artusa/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Kapsuła czasu zakopana została na terenie filii Dworu Artusa/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Kapsuła czasu zakopana została na terenie filii Dworu Artusa/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Kupon totolotka, kod wstępu do toalety w CSW, miara, puder do twarzy, a także maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne - to tylko niewielka część pamiątek, które znalazły się w kapsule czasu, zakopanej dziś w Toruniu.

- Zakopanie kapsuły to symboliczne pożegnanie z koronawirusem, a przede wszystkim pewnego rodzaju pamiątka po tych trudnych czasach - wyjaśnia Łukasz Wudarski, dyrektor CK Dwór Artusa. - Przez ostatnie miesiące byliśmy paraliżowani przez wstrętnego koronawirusa. Mieliśmy z tym wszyscy ogromny problem, bo trzeba było zostać w domach, a my musieliśmy przeformatować naszą działalność. Chcieliśmy symbolicznie zakończyć ten czas i rozpocząć nowe życie, a z drugiej strony - fajnie będzie kiedyś odkopać kapsułę i zobaczyć, czym żyliśmy w tym ciężkim czasie.



W toruńskiej kapsule czasu znalazł się także karabińczyk z logiem Polskiego Radia PiK. Kapsuła odkopana zostanie za trzydzieści lat. Słoik z pamiątkami z czasów pandemii zakopany został na terenie zielonym filii Centrum Kultury Dwór Artusa. To właśnie pracownicy tej instytucją byli autorami symbolicznej akcji, zorganizowanej z pomocą mieszkańców, którzy przez kilka dni przynosili różne przedmioty.