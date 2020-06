18-letni kierowca bmw kręcił tzw. „bączki” i w konsekwencji zatrzymał się na ogrodzeniu jednej z posesji. Fot. Policja

Policjanci zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. 18-letni kierowca bmw kręcił tzw. „bączki” i w konsekwencji zatrzymał się na ogrodzeniu jednej z posesji.

We wtorek ok. godziny 13:00 policjanci rypińskiej drogówki zostali skierowani przez dyżurnego w rejon stacji PKS w Rypinie, gdzie miało dojść do kolizji drogowej. Na miejscu zastali samochód marki BMW, który częściowo znajdował się na chodniku, a częściowo na prywatnej posesji.



Jak ustalili funkcjonariusze, 18-letni mieszkaniec z powiatu rypińskiego kierując samochodem wjechał na plac przy stacji PKS, tam celowo wprowadził pojazd w poślizg, po czym stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez chodnik i wjechał w ogrodzenie posesji. Ani kierowca ani pasażer nie ucierpieli.



Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, które odebrał zaledwie 6 dni temu. Policjanci skierują w tej sprawie również wniosek do sądu.