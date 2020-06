Chociaż nie jest ich biologicznym ojcem, mówią do niego „tato”. Pokazuje im nową drogę, którą mogą pójść zostawiając trudną przeszłość za zakrętem.

W Dniu Ojca reporterka Polskiego Radia PiK odwiedziła toruński ośrodek Mateusz, gdzie przebywają byli więźniowie. To miejsce jest dziełem nietypowego „taty” czyli Waldemara Dąbrowskiego.– „Tata” jest super człowiekiem. Pierwszy raz w życiu na mojej drodze poznałem takiego człowieka, który otworzył się na mnie, nigdy ojca tak naprawdę nie miałem – mówi jeden z mieszkańców ośrodka.– Staram się, żeby to nie był nakaz tylko, żeby to była takie zrozumienie. Spróbuj, możesz się potknąć, możesz się przewrócić, dajmy sobie czas, dajmy czas czasowi, żeby dojść do siebie i wtedy wybieramy swoją drogę …– powiedział „Tata” czyli Waldemar Dąbrowski.Aktualnie w placówce przebywa 12 podopiecznych „Taty”.