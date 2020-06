Kapsuła Czasu zakopana zostanie na 30 lat, a pamiątki przynosić można do godziny 19.00 do Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Jeszcze do godziny 19.00 można przynosić do Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu pamiątki związane z pandemią. Wszystkie przedmioty znajdą się w kapsule czasu, która ma być symbolicznym pożegnaniem się z koronawirusem.

– Kapsuła czasu to taka inicjatywa, która pojawiła się w naszych głowach gdy byliśmy na pracy zdalnej. Myśleliśmy jak pokazać, że musimy żyć z wirusem. W pojemniku umieścimy zapis naszej działalności, od marca do maja. Zachęcamy mieszkańców, żeby przyszli do nas i zostawili coś od siebie – wyjaśnia Piotr Drozdowski kierownik artystyczny Dworu Artusa.Kapsuła Czasu zakopana zostanie na 30 lat, a pamiątki przynosić można do godziny 19.00 do Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.