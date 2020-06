Na ławie oskarżonych zasiadły dwie kobiety - 32-letniej Natalia Z. oraz Barbara G. jej teściowa. Młodsza z kobiet miała udusić dziecko tuż po porodzie, starsza miała pomagać przy zabójstwie.

Akt oskarżenia odczytał Tomasz Krysiński z Prokuratury Rejonowej w Tucholi.– Oskarżam Natalię Z. o to, że jako matka w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia swojej nowo narodzonej córki bezpośrednio po porodzie nie zapewniła noworodkowi należytej pomocy poprzez oczyszczenie jamy ustnej z resztek wód płodowych i zaciśnięcie pępowiny, nie wezwała pomocy medycznej, owinęła noworodka w prześcieradło zakrywając twarz, uniemożliwiając pozbycie się resztek wód płodowych, następnie wokół szyi noworodka owinęła zwinięte prześcieradło, które zadzierzgnęła rękoma w wyniku czego spowodowała śmierć swojej nowo narodzonej córki. Oskarżam Barbarę G. o to, że przewidując i godząc się na to, aby Natalia Z. dokonała czynu zabronionego. Bezpośrednio po porodzie swoim zachowaniem ułatwiła jej popełnienie tego czynu udzielając jej rady, aby zawinęła dziecko w prześcieradło i tak schowała w komodzie znajdującej się w pokoju, zapewniając, że później wszystkim się zajmie – powiedział Tomasz Krysiński.Ponadto Barbara G. miała skaladać fałszywe zeznania. Kobiety nie przyznały się do winy i odmówiły składania wyjaśnień. Natali Z. grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast Barbarze G. za pomoc w zabójstwie dożywocie.Prokuratura wnioskowała o wyłączenie jawności rozprawy, ale sędzia nie widział takiej konieczności i pozwolił mediom na obecność na sali rozpraw.