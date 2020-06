Kosiniak-Kamysz we Włocławku o zmianach klimatycznych i suszy

– Nie ma dziś w Polsce poważnej dyskusji o zmianach klimatycznych, są tylko tematy zastępcze – mówił we Włocławku Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta dużą część swojego wystąpienia na Placu Wolności poświęcił właśnie problemom klimatycznym. Mówił o nękających nasz kraj - na przemian - powodziach i suszy.– Od lat Włocławek oczekuje na drugi stopień wodny. Nie jest to realizowane, a było obiecane przed wyborami parlamentarnymi. Melioracja i gospodarka wodna zostały odebrane samorządom wojewódzkim trzy lata temu i to się odbywa ze stratą dla mieszkańców, z utratą bezpieczeństwa. Kujawy i Pomorze są zagrożone stepowieniem i pustynnieniem, dlatego potrzebny jest program nie oczko wodne dla 20 tys. gospodarstw w Polsce za 100 mln, tylko całościowy system małej retencji na 30 mld zł. Nie ma dziś w Polsce poważnej dyskusji o zmianach klimatycznych, są wziąć tematy zastępcze i sam hejt, dlatego zdecydowałem się kandydować na prezydenta Rzeczpospolitej by to zmienić – powiedział Władysław Kosiniak Kamysz.Z Włocławka Władysław Kosiniak-Kamysz pojechał do Skępego i Lipna. Po południu spotka się także z mieszkańcami Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza.