Mamy gwarancję, że budowa dróg ekspresowych S5 i S10 zostanie ukończona mimo kryzysu gospodarczego — mówił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu PiK.

– Mamy taką gwarancję, a najlepszym dowodem na to jest to, że właśnie teraz, podczas tego kryzysu my, kilka dni temu, w ramach Krajowego Programu Budowy Dróg, zwiększyliśmy finansowanie, zwłaszcza na S10, bo wcześniej ona była planowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, a za czasu naszych poprzedników nie było finansowania w ogóle na odcinek tej drogi. Dzisiaj to finansowanie zabezpieczyliśmy. Jest też S6 na Pomorzu, obwodnica Trójmiasta i kilkanaście innych dróg - łącznie to ponad 22 mld zł. Dzięki temu Bydgoszcz będzie połączona z Toruniem szybką, ekspresową drogą – powiedział premier Mateusz Morawiecki.W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki gościł również w naszej rozgłośni.