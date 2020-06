Deszcze podtopiły Czarne Błoto i inne miejscowości

Intensywne deszcze nawalne spowodowały w ostatnich dniach zalanie miejscowości i wyrządziły wiele szkód także na terenach przy Wiśle. Takie sygnały nadchodzą zwłaszcza z Doliny Dolnej Wisły m.in. z Czarża w gminie Dąbrowa Chełmińska i rozległych terenów w gminie Zławieś Wielka.

Szczególnie dotkliwie odczuwają to mieszkańcy wsi Czarne Błoto - mówi sołtys wsi Adam Gajewski.- Piątkowa nawałnica, która nawiedziła naszą miejscowość spowodowała sporo szkód, szczególnie miejscowe podtopienia, zalania łąk, terenów mieszkalnych, wystąpienie górnego kanału wody, która podtopiła kilka domów. Bardzo dużo szkód spowodowała szczególnie nawałnica z gradem, która zniszczyła wszystkie uprawy rolników i przydomowe ogródki - relacjonuje Adam Gajewski.- Mam też jeden bardzo niepokojący sygnał od jednego z mieszkańców, który zauważył, że płytki w łazience płytki rozdzieliły się od siebie około centymetr. W niektórych miejscach poopadały chodniki, jakby grunt był niestabilny po przyjęciu tak dużej ilości wody. Porobiły się szczeliny. Wygląda to bardzo źle. Wieczorem w niedzielę również przechodziły bardzo obfite opady deszczu. Na razie nie widać poprawy. Było bardzo dużo interwencji, ciągle było słychać straż. Na największe podziękowania zasługują tutaj nasze jednostki OSP z gminy Zławieś Wielka - powiedział Adam Gajewski.Według informacji rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu od piątku do poniedziałku strażacy - zawodowi i ochotnicy - interweniowali 37 razy przy zalaniach w gminie Zławieś Wielka.