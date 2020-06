Wszystkie inwestycje są tutaj możliwe, jeżeli będzie kontynuacja dobrej, bezproblemowej współpracy prezydenta z rządem - powiedział w poniedziałek na spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki.

Na ostatniej prostej kampanii wyborczej potrzebna jest mobilizacja dla wygranej prezydenta Andrzeja Dudy - przekonywał premier Mateusz Morawiecki.Podczas spotkania z wyborcami na Rynku w Starym Fordonie szef rządu powiedział, że aby zwyciężyć, „potrzebujemy mobilizacji, aktywności w każdej godzinie tych ostatnich kliku dni, żeby prezydent Duda zwyciężył jak najszybciej”. - Żebyśmy dalej mogli reformować Polskę, żebyśmy to mogli robić w zgodzie, razem z panem prezydentem - podkreślił.- Pierwsza tura, pierwsza tura - skandowali zgromadzeni.- Do tego potrzebny jest wasz ogromny wysiłek, o który bardzo proszę - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że strategią opozycji była „ulica i zagranica i wsparcie mediów, które są po jej stronie”. - A my możemy tylko wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Możemy rozmawiać, dyskutować, przekonywać - mówił premier.- To wielka nadzieja, że Polska nie zmarnuje swojej szansy, tej szansy na rozwój i tej szansy, którą widzą najlepsze instytucje finansowe i analityczne z całego świata jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak sama Komisja Europejska, która mówi, że Polska ma szansę najszybciej wyjść z kryzysu - powiedział szef rząd.- Ma szansę, ale tylko wtedy, kiedy będzie zgoda, szybka, i dobra współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą - podkreślił.Morawiecki podkreślał na spotkaniu, że wszystkie inwestycje są możliwe, jeżeli będzie kontynuacja dobrej, bezproblemowej współpracy rządu z prezydentem. - A nie współpracy, której by nie było, bo przecież właśnie konkurent pana prezydenta to właśnie wiceprzewodniczący tej samej Platformy Obywatelskiej, dziecko marketingu politycznego Donalda Tuska, pan Rafał Trzaskowski, to on mówił parę dni temu, że nie był posłem cztery lata temu, nie pamiętał nawet, że był posłem. Potem mówił, że nie głosował przeciw obniżce wieku emerytalnego, a głosował, czyli kłamał. Rafał nie kłam! - apelował premier.Szef rządu podkreślał też, że Platforma Obywatelska, żeby poradzić sobie z poprzednim kryzysem, który - jak mówił - był dużo łatwiejszy niż ten związany z koronawirusem podwyższała podatki, zabrała OFE, wprowadzała umowy śmieciowe. - I na koniec jeszcze była oferta - wyjedźcie z kraju. Weź kredyt, zmień pracę - to była polityka pana Rafała Trzaskowskiego, pana Donalda Tuska, pana Grzegorza Schetyny, pana Borysa Budki - podkreślił Morawiecki.Według niego, polityka prezydenta Andrzeja Dudy jest dokładnie odwrotna. - Obniżać podatki, polityka społeczna jak najszersza dla ludzi i inwestycje lokalne - wymienił premier.Mateusz Morawiecki gościł też w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie poinformował o przeznaczeniu z budżetu państwa blisko 300 mln zł na zbudowanie nowego kampusu uczelni. Jak dodał umowa dotycząca wieloletniego planu budowy nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy zostanie podpisana jeszcze w poniedziałek.