Egzaminy zawodowe - pierwszy krok do podjęcia pracy

W technikach i szkołach branżowych rozpoczęły się w poniedziałek egzaminy zawodowe. Ten sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej to przepustka do wykonywania zawodu.

- Kształcenie zawodowe na odległość było szczególnie trudne, więc to wszystko kumuluje nasze emocje i niepokój o naszych uczniów. Oczywiście uczniowie tak samo są zestresowani, ale jestem przekonana, że dobrze zbudowane relacje nauczyciel - uczeń zaowocują, że uczniowie zdadzą egzaminy i będą wspominać - chyba do końca życia - sposób, w jaki były one przeprowadzone - powiedziała Wiesława Sraga, dyrektor Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 w Bydgoszczy.Egzaminy trwały 3 godziny, wiele osób skończyło już po godzinie.- Jestem zadowolony. Myślę, że powinno być dobrze i że się uda zdać. W środę jeszcze rozszerzona fizyka - powiedział jeden z uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.W całym kraju do egzaminów zawodowych przystępuje ponad 250 tys. zdających, przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach.