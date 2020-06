Policjanci ze Strzelna wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku z udziałem 36-letniego mężczyzny, który podczas cięcia desek szlifierką kątową śmiertelnie zranił się w szyję.

Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną sobotę na terenie prywatnej posesji w miejscowości Rzeszynek (powiat mogileński). 36-latek za pomocą szlifierki kątowej przycinał deski. W pewnym momencie urządzenie odskoczyło i przecięło mu tętnicę szyjną. Mężczyzna został opatrzony na miejscu i przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.- Nieostrożne zachowania czy niewłaściwe obsługiwanie narzędzi to najczęstsze przyczyny wypadków w gospodarstwie domowym - przypominają policjanci ze Strzelna, którzy badają okoliczności tej tragedii.