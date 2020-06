Drugi przypadek koronawirusa został wykryty w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Poinformował o tym podczas dzisiejszej sesji online marszałek województwa Piotr Całbecki.

W piątek poinformowano o pierwszym przypadku koronawirusa w Urzędzie Marszałkowskim. Przebadano 16 osób, jeden wymaz okazał się pozytywny. Druga zakażona osoba jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym. Postępowanie epidemiologiczne prowadzi sanepid. Sprawdza osoby, które mogły mieć kontakt z zakażoną osobą.W związku z wykryciem nowego przypadku Covid-19, marszałek podjął decyzję o zmianie organizacji pracy w urzędzie. Zostały przywrócone zasady obowiązujące na początku pandemii. Do urzędu przychodzi tylko jedna trzecia pracowników, pozostali pracują zdalnie. Od dziś wprowadzono też masowe wymazy wszystkich pracowników, którzy mają zostać przebadani do piątku.Marszałek Piotr Całbecki ma nadzieję, że to przyczyni się też do uspokojenia nastrojów wśród pracowników i zablokuje rozprzestrzenianie się wirusa w urzędzie. - Oby nie było więcej pozytywnych wyników - mówi marszałek Całbecki.