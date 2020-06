- Szalę zwycięstwa na stronę prezydenta Andrzeja Dudy może przechylić wizyta w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z Donaldem Trumpem - tak o finiszu kampanii wyborczej mówił w Rozmowie Dnia dr Patryk Tomaszewski. Zdaniem politologa z UMK, pozostali kandydaci mogą próbować jednak pokazać, że Andrzej Duda ucieka od bezpośrednich spotkań z wyborcami i to też może być skuteczną strategią.

Cała Rozmowa Dnia w Polskim Radiu PiK - wideo, dźwięk

Jak pokazuje ostatni sondaż IBRIS dla Wirtualnej Polski, wygrywa prezydent Andrzej Duda z 41-procentowym poparciem, drugi jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 27,1 proc., a trzeci Szymon Hołownia. - Właściwie ten sondaż nie różniłby się wiele od poprzednich, ale mamy po raz pierwszy przełamanie i wzrost dla urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jest niewielki, ale jednak. Z czego wynika? - pyta Katarzyna Prętkowska.- Mamy trochę zmianę narracji w programie pana prezydenta - więcej spraw obyczajowych, być może jest to odciągnięcie fragmentu elektoratu potencjalnie związanego z kandydatem panem Bosakiem. Może mieć na to wpływ także sprawa Stanów Zjednoczonych - sporo się mówi w mediach o wyjeździe pana prezydenta do USA. Polacy generalnie lubią Stany Zjednoczone, popieramy je, oczekujemy, że będą naszym wsparciem na arenie międzynarodowej, szczególnie w sprawach bezpieczeństwa. To też może się przełożyć na ten minimalny - trzeba podkreślić - wzrost notowań pana prezydenta - odpowiada dr Patryk Tomaszewski.Jak dodaje, wygląda na to, że spór dotyczący środowiska LGBT nie zaszkodził prezydentowi, a mógł pomóc. - Cała kampania została ustawiona w ten sposób, że oczekiwano wyraźnych deklaracji od innych kandydatów - co sądzą chociażby o małżeństwach tej samej płci. Jest duża grupa wyborców tradycyjnych w Polsce, o poglądach konserwatywnych, związanych z religią katolicką. Być może niektórzy z nich - to jest niewielki odsetek - wahali się, na kogo zagłosują, ale w tej chwili stwierdzili, że jednak - ze względu na brak jasnych deklaracji od niektórych kandydatów - przesuną swój głos na pana Dudę - mówi politolog.