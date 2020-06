- Wybory to święto demokracji. Ważne, abyśmy wszyscy w nich uczestniczyli i wrzucili kartkę z dobrym nazwiskiem - powiedziała w niedzielę w Inowrocławiu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że tylko prezydent Andrzej Duda gwarantuje dobrą współpracę z rządem.

Emilewicz podczas briefingu prasowego w Inowrocławiu mówiła m.in. o wsparciu udzielonym przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku epidemii koronawirusa. Podkreślała, że inwestycje mogą się stać ponownie motorem napędowym rozwoju gospodarczego w Polsce. Odniosła się jednak także do I tury wyborów prezydenckich, która zaplanowana jest za tydzień - 28 czerwca. - Ważne, abyśmy za tydzień wszyscy poszli na wybory, bo to święto demokracji i wrzucili kartkę z dobrym nazwiskiem. Dla nas jedyne dobre nazwisko to Andrzej Duda - podkreśliła Emilewicz.Jeżeli dziś samorządowcy wytykają pewne problemy związane czy to z kompetencjami poszczególnych podmiotów, czy też niedokończoną reformę finansów publicznych, to było to efektem współpracy rządu AWS z prezydentem z innej opcji — Aleksandrem Kwaśniewskim. Współpracy, która nie układała się najlepiej. - To efekty ówczesnej ingerencji w reformy prezydenta Kwaśniewskiego. Chciałam tylko przypomnieć o tym, pokusić się o taką refleksję natury bardziej politologicznej niż politycznej. Dziś wychodzenie z kryzysu wymaga często radykalnych kroków, szybkiej ścieżki decyzyjnej i dobrej współpracy pomiędzy ośrodkiem rządowym i prezydenckim - mówiła Emilewicz.