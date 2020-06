- Andrzej Duda jest najlepszym prezydentem od 1989 roku - mówił w Toruniu wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Wraz z m.in. Iwoną Michałek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wiceprezydentem miasta Zbigniewem Rasielewskim przekonywał do głosowania w wyborach na obecnego prezydenta.- Elementy tarczy antykryzysowej to inspiracja i działalność Andrzeja Dudy - przypomniał wiceminister Nowicki. - 88,8 mld zł to stan na piątek pomocy udzielonej przedsiębiorcom. To jest wybór cywilizacyjny, za ścisłą współpracą z rządem, kontynuacją reform - dodał.- Do Torunia wpłynęło w ramach tarczy antykryzysowej ponad 60 mln zł. Tymi środkami dysponował Powiatowy Urząd Pracy. W ostatnich trzech miesiącach wpłynęło około 15 tys. wniosków o mikropożyczkę. Jestem przekonany, że to zaprocentuje i Andrzej Duda po raz drugi będzie prezydentem Polski - mówił Zbigniew Rasielewski.Wiceminister Robert Nowicki odwiedza dziś także Bydgoszcz i Inowrocław.