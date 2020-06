Żadna twarz nie jest bez szans! Casting do filmu Smarzowskiego!

Wojciech Smarzowski./fot.Artur Balana/Wikipedia

To propozycja dla tych, którym marzy się filmowa przygoda. Mieszkańcy regionu mają okazję zagrać w najnowszej produkcji Wojciecha Smarzowskiego. Reżyser Wołynia”, „Kleru”, czy „Drogówki” organizuje w Bydgoszczy casting. Szuka statystów - kobiet i mężczyzn w każdym wieku.

- Niech nikt nie czuje się zblokowany - zachęca do udziału w castingu Marcin Kowalski z bydgoskiego Studia Metrage, producenta nowego filmu Smarzowskiego. - Jakie to mają być osoby? Oczywiście wybierze reżyser filmu i castingu, choć filmy Wojtka Smarzowskiego udowodniły wielokrotnie, że te twarze są nieoczywiste, wyjątkowe, oryginalne, i że wizja reżysera odbiega od wizji innych autorów. Niech nikt więc nie myśli, że nie ma szans, bo szanse ma każdy. Ten film jest wart, żeby się w nim pojawić. (...) Dużo województwa kujawsko-pomorskiego zobaczymy na ekranie.



Casting odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, dziś (20.06) od 10:00 do 19:00 i jutro (21.06) od 10:00 do 18:00. W filmie zatrudnienie znajdzie łącznie kilka tysięcy statystów. Casting będzie przeprowadzony w reżimie sanitarnym.