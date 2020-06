Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Polski, podczas wizyty we Włocławku./fot. Wojciech Alabrudziński

Rafał Trzaskowski - kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski - spotyka się w piątek 19 czerwca z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy na trasie był Włocławek. W wystąpieniu na Placu Wolności Trzaskowski zapowiedział tworzenie Regionalnych Centrów Rozwoju.

- Będziemy budować lokalnie, w takich miastach jak Włocławek, tak żeby prezydent z państwem mógł zadecydować, co jest najbardziej potrzebne Włocławkowi: czy nowoczesna przychodnia, czy miejsce, gdzie będziemy uczyli nasze dzieci języka obcego, czy centrum multimedialne. Każdy miasto w Polsce powinno otrzymać 30 mln zł na zbudowanie takiego centrum. Druga kwestia, niesłychanie istotna, to jest walka o każde miejsce pracy. Gdzie jak gdzie, ale właśnie we Włocławku, wszyscy o tym świetnie wiecie - mówił na Placu Wolności Rafał Trzaskowski.Wspomniał też o potrzebie stworzenia racjonalnego planu wyjścia z kryzysu po epidemii i dobrze pojętego patriotyzmu gospodarczego.Kandydat Koalicji Obywatelskiej odwiedził dziś także Ciechocinek, był w Toruniu (g. 13.00), planuje także wizytę w Bydgoszczy ( g. 16.30).