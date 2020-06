Samorządy przygotowują się organizacji głosowania 28 czerwca. Będą to wybory pod szczególnym nadzorem sanitarnym. W Toruniu odbyło się pierwsze szkolenie członków komisji wyborczych. Zasiąść w nich zdecydowało się ponad 900 osób.

- Na razie wyłoniliśmy przewodniczącego i zastępcę komisji - mówi Jacek Mularz, pełnomocnik prezydenta miasta Torunia do spraw wyborów. - Nowym zadaniem, które otrzymują komisję jest związane z możliwością głosowania korespondencyjnego. To komisja opieczętowuje karty do głosowania dla wyborców, którzy w danym obwodzie zgłosili chęć głosowania właśnie w ten sposób. Na terenie Torunia blisko 900 osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego. Komisja ma obowiązek, żeby pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej na tej karcie przystawić, natomiast urząd jest zobowiązany do tego, żeby skompletować pakiet wyborczy i przekazać go do nadania Poczcie Polskiej (...)Więcej w materiale Katarzyny Prętkowskiej