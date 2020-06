Nowoczesny dworzec w Świeciu zepchnie na margines Laskowice?

Czy dojdzie do poważnej zmiany na mapie połączeń kolejowych na północ od Bydgoszczy? Czy pociągi pospieszne nie będą się już zatrzymywać na stacji Laskowice Pomorskie? Jeśli tak się stanie, część regionu straci połączenie z Polską południową i wschodnią.

Wstępna strategia rozwoju województwa zakłada budowę nowoczesnego dworca w Świeciu, który obsługiwałby połączenia pospieszne, marginalizując w ten sposób stację w Laskowicach. Wójt gminy Jeżewo, Maciej Rakowicz sprzeciwia się temu projektowi.- Nie wyobrażam sobie, żeby Laskowice Pomorskie, jako stacja kolejowa, były mało ważnym miejscem na mapie kolejowej kujawsko- pomorskiego. W strategii rozwoju województwa pojawił się faktycznie zapis o możliwości wprowadzenia linii kolejowej 131 na trasie Chorzów - Tczew, do Świecia. Jeśli pojawi się ta linia 131 do Świecia, a podejrzewam, że chodzi o pociągi pospieszne i dalekobieżne, to nie tylko nasza gmina, ale także gminy ościenne: Grudziądz, Brodnica, Jabłonowo Pomorskie, Czersk Duży, Bąk, Osie, Wierzchucin, Chojnice mogą stracić połączenie z południową i północną częścią Polski. Pociąg pospieszny czy dalekobieżny nie będzie się zatrzymywał na stacji Laskowice Pomorskie, ponieważ technicznie jest to niemożliwe (...). Jeśli ten pociąg zatrzyma się w Świeciu, dlaczego miałby także stawać w Laskowicach, jaki argument przemawia za postojem w tym miejscu? Kolej nie dopuści, by pociąg pospieszny czy dalekobieżny zatrzymywał się co 10 minut (...).Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.