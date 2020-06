Toruńscy społecznicy są oburzeni wycinką drzew w centrum Starego Miasta. Z Fosy Staromiejskiej usunięto siedem dorodnych topoli.

- Wycinki dokonano w okresie lęgowym ptaków i bez refleksji nad walorem drzewostanu - twierdzi Iwona Liegmann z Zielonego Torunia. - Jest to bardzo cenne przyrodniczo miejskie drzewo i cały czas pokutuje jakaś nagonka na nie - nawet to, że szybko rośnie i ma dużą ilość liści jest przedstawiane jako wada. Nieważne, że dokonuje ogromnej absorpcji dwutlenku węgla i swoimi włokami roślinnymi wiąże pyły - dodaje.- Działaliśmy na podstawie wydanych pozwoleń i ekspertyzy dendrologicznej, z której wynika, że drzewa były umierające i nie dałoby ich się uratować - odpowiada Adrian Aleksandrowicz z wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Torunia. - Drzewa w tak złej kondycji tworzyły realne zagrożenie dla ludzi, a ze względu na ochronę ptaków gniazdujących, pozostawione zostały tam trzy topole. Kujawsko-pomorski wojewódzki konserwator zabytków wydał pozwolenie na wycinkę tych drzew, postawił jednak konkretny warunek, że do końca roku muszą zostać posadzone nowe topole włoskie w tym miejscu - konkretnie 14 nowych drzew.Władze miasta zamierzają posadzić teraz na Fosie Staromiejskiej topole włoskie o mniejszej średnicy.