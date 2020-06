Wieniec Zdrój był pierwszy. Po przerwie sanatoria otwierają drzwi. Dziś działa już pięć placówek, jutro zaprasza dziewięć i tak do końca czerwca. Wtedy będą f ...

Mieszkańcy gminy Łubianka chcą dodatkowych i tańszych połączeń z Toruniem. W Internecie zbierają podpisy pod petycją do wójta w sprawie podpisania umowy z Mie ...

2020-06-17, godz. 22:13

Będzie więcej pieniędzy dla szpitali powiatowych. Do lecznic na Kujawach i Pomorzu trafi dodatkowo ponad 16 mln zł. W całym kraju to 300 mln. To środki, które ...

» więcej