W Toruniu protest dotyczący wątku LGBT w kampanii wyborczej

Wszyscy są ludźmi, chrześcijaństwo nakazuje równość, nie wyrażamy zgody na hejt kierowany w stronę osób LGBT - mówili uczestnicy demonstracji pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tłumaczyli, że wyszli na ulicę z powodu ostatnich wypowiedzi polityków PiS.– To była kropla, która przepełniła czarę. Ta czara się zbiera już od bardzo dawna, to też trzeba podkreślić. To nie jest tak, że w ostatnich dniach wylało się homofobiczne szambo po raz pierwszy i że nigdy wcześniej to nie miało miejsca. Wiadomo, jest kampania wyborcza i jeden z kandydatów postanowił zaistnieć używając słów, które są niedopuszczalne – powiedział Przemek Szczepłocki ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności.Do demonstracji przyłączyli się też Młodzi Razem, Obywatelski Toruń i Toruńskie Dziewuchy.