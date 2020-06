Miasto Bydgoszcz przedstawia ciekawy projekt, zgłoszony w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego - trzy mini tężnie solankowe.

Powstaną przy ul. Wielorybiej na Osowej Górze, na skwerze gen. Krzyżanowskiego-Wilka na Wyżynach oraz przy ul. gen. Hallera we Fordonie. - W uzdrowiskowej atmosferze będzie się można relaksować prawdopodobnie już wiosną przyszłego roku.- Bardzo się cieszę, że w końcu udało się ogłosić przetarg. Wszystkie trzy tężnie będą wyglądać tak samo, jedynie teren wokół nich będzie trochę inaczej zagospodarowany. Wszędzie pojawią się ławeczki też, podświetlane ledowym światłem – mówi bydgoszczanka Dorota Lakner, która zgłosiła projekt mini tężni do ubiegłorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.Konstrukcja tężni wykonana zostanie z drewna sosnowego lub modrzewiowego. Solanka będzie się skraplać po gałązkach tarniny. Dotychczas do puli BBO na przyszły rok wpłynęło ponad 100 pomysłów. Wnioski można składać drogą elektroniczną - www.bdgbo.pl - do 15 lipca. Na realizację obywatelskich projektów miasto przeznaczyło w tym roku 16 milionów złotych.