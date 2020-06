Pandemia zmienia plany dotyczące budowy szpitala w Toruniu

Epidemia koronawirusa weryfikuje część planów budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dodatkowe zabezpieczenia mają pojawić się na oddziale zakaźnym.

Postępom prac na Bielanach przyglądali się dziś toruńscy dziennikarze.– Będą stanowiska dla respiratorów i wysokozakaźne izolatki z prawdziwymi śluzami, czego nie mamy w ogóle w starym szpitalu. Izba przyjęć będzie dużo większa, będą trzy sale do diagnostyki, gdzie będzie można pacjenta położyć na kilka godzin, zrobić badania, nawodnić, podać leki i ewentualnie odesłać do domu lub położyć na oddział – mówi Joanna Petelska-Michorzewska, koordynator do spraw zakaźnych.Cała inwestycja powinna zakończyć się w grudniu tego roku.