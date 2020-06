Dyżurujący w podstacji żnińskiego pogotowia w Rogowie ratownicy medyczni doczekali się nowej siedziby. Za nieco ponad 90 tys. złotych gmina Rogowo zaadaptowała dla nich pomieszczenia w budynku dawnego komisariatu.

Jak mówi ratownik medyczny Andrzej Witkowski, na nową siedzibę czekano tu od bardzo dawna:– 12 lat czekaliśmy na to miejsce i wreszcie jest. Mamy zapewnioną łazienkę, kuchnię, możemy odpocząć między wyjazdami, to jest najważniejsze – dodał Andrzej Witkowski.– Sfinansowaliśmy to z własnych środków, został postawiony profesjonalny garaż z pełnym osprzętowieniem, ratownicy się już przenoszą, od jutra już są tutaj – powiedział Tomasz Michalczak, wójt gminy Rogowo.Jak mówi wójt Rogowa, w kolejnych latach, na cele społeczne, zaadaptowana zostanie pozostała część pomieszczeń po dawnym komisariacie.