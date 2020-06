Ważny egzamin ósmoklasistów, jest warunkiem ukończenia szkoły

Na początek język polski. Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Na Kujawach i Pomorzu przystąpiło do niego prawie 20 tys. uczniów. Egzamin z powodu pandemii koronawirusa odbywa się w reżimie sanitarnym.

Zgodnie z wytycznymi na egzamin mogły przyjść wyłącznie osoby zdrowe. Na teren szkoły uczniowie wchodzili w maseczkach. Ławki w salach egzaminacyjnych musiały być ustawione tak, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.- Przygotowywaliśmy się do tego od dłuższego czasu. Procedury zatwierdził sanepid - mówi Iwona Zwirkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy.Dziś uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Na jego napisanie mieli 120 minut.Jutro ósmoklasiści będą rozwiązywać zadania z matematyki. W czwartek odbędzie się egzamin z języka obcegoPrzystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Pierwotnie egzamin miał się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa termin przesunięto na czerwiec.