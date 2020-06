Tadeusz Zwiefka: „stawka tych wyborów jest ogromna”

Poseł Tadeusz Zwiefka z Koalicji Obywatelskiej, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że stawką nadchodzących wyborów nie jest spór cywilizacyjny tylko postrzeganie Polski w Europie.

– Ogromna jest stawka tych wyborów, mianowicie, dziś cały czas walczymy o to, aby nie dopuścić do coraz gorszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności w Unii Europejskiej i do normalnego, chcemy spokojnego życia Polaków, a nie takiego, gdzie ktoś będzie im zaglądał pod kołdrę i będzie im mówił, jak mają żyć. To są standardy rodem z minionych epok, tego absolutnie nie możemy zaakceptować, o to jest dziś walka w Polsce – powiedział Tadeusz Zwiefka.