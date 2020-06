Sanatoria od poniedziałku przyjmują kuracjuszy. Z oferty mogą korzystać pacjenci, którzy z wynikiem negatywnym przejdą testy na obecność koronawirusa.

Sanatoria i uzdrowiska wznowiły działalność po przerwie, związanej z pandemią. Jak informuje NFZ - osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca - a trwało ono poniżej 15 dni - będą mogły kontynuować je na podstawie dotychczasowego skierowania na takich samych zasadach, jak poprzednio, z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium (nie później jednak niż do końca września). Warunkiem jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.Jeżeli ktoś zwrócił skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, urzędnicy skontaktują się z nim i wskażą nowy termin rozpoczęcia leczenia. NFZ poinformuje też, gdzie i kiedy można zrobić test . Skierowania powinny zostać zwrócone do 31 lipca. Więcej informacji - na stronie NFZ.