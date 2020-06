Ratuje żywność przed zmarnowaniem i wspiera potrzebujących. Bydgoska jadłodzielnia „Wspólna spiżarnia” działa już 3 lata. Dwa razy w tygodniu z okienka przy ulicy Gdańskiej 79 rozdawane są obiady i artykuły żywnościowe dostarczane przez miejscowe bary i restauracje, a także osoby prywatne.

- Zmarnowana żywność to zmarnowana woda, która posłużyła do jej przygotowania, a przecież wody jest coraz mniej. Apelujemy do wszystkich, by nie marnowali żywności, a przynieśli ją do nas - mówi Ireneusz Nitkiewicz, szef „Wspólnej spiżarni”.- Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że po trzech latach, to już naprawdę są tony jedzenia, które zostało uratowane, które nie wylądowało na śmietniku, a które zostało przekazane osobom potrzebującym, co szczególnie było widać w okresie pandemii. W Polsce większość jadłodzielni się zamknęła, my się nie poddaliśmy. Założyliśmy maseczki, rękawiczki no i ruszyliśmy, bo widzieliśmy osób potrzebujących jest dużo dużo więcej niż przed pandemią - powiedział Ireneusz Nitkiewicz.Oprócz „Wspólnej spiżarni” w Bydgoszczy działają jeszcze dwie jadłodzielnie.