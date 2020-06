Kujawsko-pomorscy działacze Porozumienia Jarosława Gowina przekonują do ponownego poparcia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

- Jeśli chcemy by Polska dalej się rozwijała, wybór jest oczywisty - mówiła w Toruniu wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.- Co by było, gdyby w 2015 roku wygrał ktoś inny niż Andrzej Duda? Nie byłoby 500 Plus, wielu bardzo różnych inwestycji. Wiek emerytalny wynosiłby 67 lat, byłoby 5 zł za godzinę za pracę... Czy chcemy, żeby to wróciło? Nie chcemy. Chcemy popchnąć Polskę na jeszcze większe nowe tory rozwoju. Idźmy na wybory albo głosujmy korespondencyjnie - powiedziała Iwona Michałek.Posłanka przypomniała cztery filary, na których opiera się tzw. plan Dudy. To strategiczne inwestycje, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycje dla zdrowia, inwestycje lokalne oraz dla środowiska.