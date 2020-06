Spór cywilizacyjny, który obserwujemy na Zachodzie, doprowadzi do upadku cywilizacji zachodniej jaką znamy - uważa prof. Zbigniew Girzyński, poseł PiS i historyk z UMK.

- W cywilizacji zachodniej mamy w tej chwili wojnę pod tym względem. Wojnę o charakterze ideowym, cywilizacyjnym, gdzie przełamywane jest tabu i ta wojna docelowo zakończy się upadkiem tej cywilizacji jaką my znamy, w takim wydaniu euroatlantyckim. To jest moja obserwacja. Obym się mylił. Ten rodzaj postrzegania rzeczywistości, ten rodzaj wartości -rzekomo w obronie wartości te sprawy się toczą - one doprowadzą cywilizację do upadku - powiedział gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.