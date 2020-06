Dwie bardzo poważne interwencje bydgoskich strażaków. W sobotę (13.06.) około godz. 21, lokator bloku na Szwederowie groził, że targnie się na swoje życie. Kilka godzin później podobne zgłoszenie napłynęło z Błonia.

UWAGA!

13 czerwca, około godz. 21 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który chce wyskoczyć z jednego z okien wieżowca przy ul. Brodzińskiego. Na miejsce wysłane zostały trzy zastępy PSP z JRG 1 Bydgoszcz, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Jeszcze w trakcie dojazdu zastępów straży, mężczyzna wyskoczył z okna. Upadek na trawę zakończył się bardzo poważnymi obrażeniami ciała. Ratownicy medyczni po udzieleniu rannemu pomocy medycznej, w stanie ciężkim zabrali go do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.Kilkanaście minut przed północą służby otrzymały kolejne zgłoszenie o osobie, która prawdopodobnie chce odebrać sobie życie. Pod blok na ul. Waryńskiego ponownie udały się trzy zastępy PSP z JRG 1 Bydgoszcz przy wsparciu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego JRG 3 Bydgoszcz. Tym razem desperat zamknął się w mieszkaniu, grożąc odebraniem sobie życia. Na szczęście po kilkudziesięciu minutach negocjacji, służbom udało się dostać do mieszkania i ocalić życie mężczyźnie.Osoby, które z różnych powodów czują, że nie są w stanie poradzić sobie ze swoim stanem emocjonalnym, z obciążeniem psychicznym zachęcamy do wykonania telefonu do najbliższej poradni psychiatrycznej, bądź do swojej poradni POZ. Można także skorzystać z oferty parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, która nawiązała współpracę ze specjalistami z WSG i ze Szpitala Wojskowego. Oto kontakt do tych specjalistów:





• Poradnia Akademicka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

1. Konsultacje, wsparcie telefoniczne: 52 567 07 95