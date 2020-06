A1 - mieszkańcy regionu wracają znad morza./fot. nadesłane Pani Beata i pan Leszek wracają znad morza do Torunia./fot. nadesłane Fala powrotów na A1, czyli korki. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość./fot. archiwum

Niedziela 14 czerwca to dzień powrotów z długiego weekendu. Wielu mieszkańców regionu zdecydowało się odpocząć nad morzem, zatem część stoi właśnie w korkach. To relacja z trasy naszych słuchaczy - pana Leszka i pani Beaty, którzy wracają autostradą A1 z Wyspy Sobieszewskiej do Torunia.