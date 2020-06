Dwoje turystów z województwa kujawsko-pomorskigo zginęło w Tatrach. Ich ciała znalezione zostały w Zawratowym Żlebie.

Turyści spadli Zawratowym Żlebem najprawdopodobniej w piątek w godzinach nocnych lub w sobotę nad ranem. Niewykluczone, że uciekali przed burzą i wtedy doszło do upadku – oceniają ratownicy TOPR. Na samej przełęczy pozostał namiot z biwakowym wyposażeniem.W Zawratowym Żlebie odnaleziono porozrzucane rzeczy turystów. Na ciało pierwszej ofiary wypadku natrafili przypadkowi turyści w sobotę rano i powiadomili TOPR. Na miejsce ratownicy udali się na pokładzie śmigłowca. Wówczas odnaleziono kolejne ciało.W piątek w Tatrach doszło do serii wypadków. W trakcie długiego czerwcowego weekendu w Tatrach wypoczywa bardzo wielu turystów. Słoneczna i ciepła pogoda zachęca do górskich wypraw, jednak wysoko w górach panują jeszcze warunki zimowe. Na szlakach w miejscach zacienionych i żlebach leżą płaty zmrożonego śniegu.